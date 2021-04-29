Стало известно о претензиях жены Федуна к человеку, управлявшим «Спартаком»

Telegram-канал BlackMirror опубликовал записку с устройства Заремы Салиховой, жены владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
В ней супруга известного бизнесмена привела 13 претензий к неназванному человеку, управлявшим клубом. Судя по всему, речь идет о Шамиле Газизове.
Список претензий:
— Незнание международного рынка и отсутствие контактов;
— Отсутствие навыков ведения строительных и эксплуатационных работ;
— Не привел ни одного спонсора;
— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;
— Не предоставлен план развития академии;
— Очень позднее принятие бюджета;
— Отсутствие структуры;
— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;
— Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;
— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;
— Занимался трансферами для «Уфы»;
— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;
— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.
Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Позже функционер заявил, что покинул клуб по собственному желанию.