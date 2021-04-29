Стало известно о претензиях жены Федуна к человеку, управлявшим «Спартаком»

В ней супруга известного бизнесмена привела 13 претензий к неназванному человеку, управлявшим клубом. Судя по всему, речь идет о Шамиле Газизове.

— Не привел ни одного спонсора;

— Провал «Спартака-2», не решил вопросы, которые стояли перед ним летом;

— Не предоставлен план развития академии;

— Очень позднее принятие бюджета;

— Отсутствие структуры;

— Отсутствие спортивной и бизнес-стратегии;

— Нерешение конфликта Маньякова и Игнатова;

— Трансферный провал (при этом выводы не были извлечены). Не забыть про Фомина;

— Занимался трансферами для «Уфы»;

— Чрезмерная медийность, несмотря на запреты акционеров;

— Пока шло трансферное окно, никакими другими вопросами не занимался. Но и по окончании также не проявлял интереса.

Напомним, что Газизов проработал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Позже функционер заявил, что покинул клуб по собственному желанию.