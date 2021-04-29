Терзич может возглавить «Вердер»

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич может занять аналогичную должность в «Вердере».

По информации Ruhr Nachrichten, руководство бременского клуба недовольно работой наставника команды Флориана Кофельдта в нынешнем сезоне – в последних семи турах чемпионата Германии «музыканты» потерпели семь поражений. На данный момент клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны переходных матчей.

Как сообщает источник, «Вердер» готов пригласить Терзича летом 2021 года в случае, если результаты бременцев не улучшатся до конца сезона-2020/21.

38-летний наставник тренирует «Боруссию» с 13 декабря прошлого года. Под его руководством «шмели» одержали 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Ранее стало известно, что 1 июля дортмундский клуб возглавит Марко Розе, в данный момент тренирующий «Боруссию» из Менхенгладбаха.