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29 апреля 17:37
автор: Владислав Корегин

Терзич может возглавить «Вердер»

Ближайшим летом немецкого специалиста на посту главного тренера займет Марко Розе.

Главный тренер «Боруссии» из Дортмунда Эдин Терзич может занять аналогичную должность в «Вердере».

По информации Ruhr Nachrichten, руководство бременского клуба недовольно работой наставника команды Флориана Кофельдта в нынешнем сезоне – в последних семи турах чемпионата Германии «музыканты» потерпели семь поражений. На данный момент клуб располагается на 14-м месте в турнирной таблице, находясь в одном очке от зоны переходных матчей.

Как сообщает источник, «Вердер» готов пригласить Терзича летом 2021 года в случае, если результаты бременцев не улучшатся до конца сезона-2020/21.

38-летний наставник тренирует «Боруссию» с 13 декабря прошлого года. Под его руководством «шмели» одержали 15 побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Ранее стало известно, что 1 июля дортмундский клуб возглавит Марко Розе, в данный момент тренирующий «Боруссию» из Менхенгладбаха.

источник: Ruhr Nachrichten
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