Игнашевич может возглавить молодежную сборную России

Российский специалист Сергей Игнашевич может стать главным тренером молодежной сборной России. Об этом сообщает Sport24.ru.

Согласно источнику его кандидатуру рассматривают в руководстве РФС. Отмечается, что нынешний наставник команды Михаил Галактионов, скорее всего, покинет коллектив и возглавит клуб РПЛ.

Добавим, что молодежная сборная России не смогла выйти из группы на чемпионате Европы, проиграв французам и датчанам.

Что касается Игнашевича, то в качестве игрока он шесть раз становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.