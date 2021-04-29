Экс-игрок «Спартака» Ананидзе подписал контракт с «Динамо» из Тбилиси

Пресс-служба тбилисского «Динамо» сообщила о переходе в команду бывшего полузащитника «Спартака» Джано Ананидзе.

Контракт 28-летнего грузина с командой рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. В новом клубе игрок будет выступать под седьмым номером.

Отметим, что последним клубом в карьере Ананидзе был «Ротор», который он покинул в сентябре прошлого года. За волгоградцев хавбек не провел ни одного матча.

Также в России футболист защищал цвета «Спартака», «Ростова» и «Крыльев Советов». В общей сложности он отыграл в российской премьер-лиге 152 игры, забил 16 голов и отдал 24 ассиста. Вместе с красно-белыми полузащитник стал чемпионом России сезона-2016/17.

В составе сборной Грузии Джано отличился семью забитыми мячами в 45 встречах.