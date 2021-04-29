«Лестер» проявляет интерес к Госенсу

26-летний немецкий футболист Робин Госенс может продолжить карьеру в «Лестер Сити», об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Госенс готов присоединиться к «лисам», в случае их попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ.

В 2017 году немец перешел в «Аталанту» из нидерландского «Херенвена» за 1 миллион евро. Сейчас трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Госенс провел 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.