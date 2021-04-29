Алаба подпишет контракт с «Реалом» в мае

Защитник «Баварии» Давид Алаба находится в шаге от подписания контракта с «Реалом».

По информации журналиста Фабрицио Романо, мадридский клуб заключит пятилетнее соглашение с 28-летним австрийцем в мае. Отмечается, что футболист будет зарабатывать около 12 миллионов евро в год.

Алаба защищает цвета мюнхенской команды с июля 2010 года. В общей сложности на счету игрока 33 гола и 53 ассиста в 428 матчах. Ранее австрийский футболист объявил о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.