Поль Погба: «МЮ» начал борьбу в Лиге Европы с психологией победителей и намерен завоевать трофей

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оценил шансы своей команды на победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Ромой».

Напомним, что игра между клубами состоится сегодня в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет 6 мая.

– Игра против «Ромы» станет серьезной проверкой для «МЮ». Однако рано или поздно нам должен был достаться топовый соперник. Безусловно, римский клуб желает одержать победу, но мы хотим доказать, что жаждем выигрыша гораздо сильнее. Мы начали борьбу в этом турнире с психологией победителей и намерены завоевать трофей, – цитирует Погба пресс-служба УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы французский игрок провел три матча, забил один гол и отдал один ассист.