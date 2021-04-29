Александр Головин: Фабрегас похож на Дзюбу

Александр Головин рассказал о своей дружбе с испанцем Сеском Фабрегасом.

«Он старается помочь и больше общается со мной, чем с кем-то из французов, – отметил Головин в интервью для YouTube-канала комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. – Понятно, что он любит общаться с Марипаном, потому что оба говорят по-испански. Йоветич тоже знает испанский отлично. Но перед игрой и во время матча Сеск постоянно подходит ко мне и что-то говорит.

Фабрегас чем-то на Дзюбу похож. Разговаривает постоянно. Он рассказывал про скорости в АПЛ. Сказал, что тут тяжелее играть, чем в Англии в каких-то моментах. Когда принимаешь мяч, тут на такой скорости несутся на тебя, иногда даже подумать не успеваешь. Приходится принимать решение заранее».

Головин играет за «Монако» с 2018 года, а Фабрегас присоединился к монегаскам в 2019-м после расставания с «Челси».

После 34 туров команда Нико Ковача занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 71 очко. У лидера лиги 1 «Лилля» – 73, а у идущего вторым «ПСЖ» – 72.