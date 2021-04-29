Крамаренко – об Оличе: Он четко знает, чего хочет добиться от команды

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о главном тренере команды Ивице Оличе.

— С адаптацией в ЦСКА у него никаких проблем не возникло. Порой возникает ощущение, что он находится здесь очень давно. Олич — думающий тренер, который четко знает, чего хочет добиться от команды. Прекрасно говорит по-русски, полностью отдается работе, — передает слова Крамаренко официальный сайт красно-синих.

Под руководством Олича ЦСКА проиграл три последних матча.

Армейцы после 27-и туров РПЛ занимают шестое место с 46 очками.