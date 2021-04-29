Харлачев покинул пост главного тренера «Иртыша»

Пресс-служба «Иртыша» объявила об уходе из клуба главного тренера Евгения Харлачева.

По информации источника, 47-летний специалист расторг контракт с омской командой по обоюдному согласию сторон. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Кучерявых.

Харлачев возглавил «Иртыш» в сентябре 2020 года. Под его руководством клуб одержал восемь побед, семь раз сыграла вничью и потерпел 15 поражений. После 39 туров ФНЛ команда занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ранее специалист руководил «Локомотивом-2», московским «Солярисом» и дзержинским «Химиком». Также он работал ассистентом тренера в «Роторе» и занимал должность скаута в «Локомотиве».