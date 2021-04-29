Рамос вернулся в общую группу «Реала»

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос восстановился от мышечной травмы и тренировался в общей группе мадридской команды.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу «сливочных», 35-летний игрок сможет принять участие в матче 34-го тура чемпионата Испании против «Осасуны», который пройдет 1 мая в Мадриде.

Отметим, что в 2021 году Рамос пропустил 23 матча «Реала» в различных турнирах из-за травм. Недавно испанец переболел коронавирусом. В нынешнем сезоне на счету игрока 20 проведенных встреч, в которых он забил четыре гола и отдал один ассист.