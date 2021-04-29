Александр Медведев: «Зениту» нужно использовать возможность завоевать титул в игре с «Локомотивом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против московского «Локомотива».

«У «Зенита» сейчас есть не только возможность выиграть чемпионат страны третий раз подряд, а этого добивался, по-моему, только «Спартак», у нас есть возможность впервые за это время завоевать титул дома, в Петербурге. Завоевать его в матче с командой, у которой сейчас 11 побед подряд, в матче с очень серьезным соперником. Эту возможность нужно использовать. Уверен, что в рамках существующих ограничений на посещаемость все места на нашей арене будет заняты», – сообщил Медведев в интервью для «РИА Новости».

Матч 28-го тура чемпионата России «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 2 мая и пройдет в Санкт-Петербурге.

Добавим, что команда Сергея Семака лидирует в РПЛ, опережая на шесть очков своего ближайшего преследователя в лице железнодорожников.