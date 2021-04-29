Источник: Месси решил остаться в «Барселоне»

Государственный испанский телеканал TVE сообщил, что Лионель Месси проинформировал руководство «Барселоны» о намерении остаться в клубе после окончания действующего контракта.

Хорхе Месси, агент и отец аргентинского футболиста, в свою очередь заверил президента «Барселоны» Жоана Лапорту, что он не собирается вести переговоров о возможном переходе Лионеля в какой-либо другой клуб.

Напомним, что лучший бомбардир в истории сине-гранатовых был близок к расставанию с «Барселоной» минувшим летом.

В нынешнем сезоне Месси забил 33 мяча и сделал 14 голевых передач в 42 матчах.