«Нант» выкупил у «Фиорентины» вратаря Ляфона

ФК «Нант» на своем официальном сайте сообщил о том, воспользовался правом выкупить трансфер 22-летнего вратаря Альбана Ляфона у итальянской «Фиорентины».

Голкипер выступал за «канареек» на правах аренды с лета 2019 года, а в нынешнем сезоне провел 34 матча, пропустив 52 мяча и трижды отыграв «на ноль». Его трансферную стоимость оценивают в 12,5 млн евро.

Новый контракт с «Нантом» Ляфон заключил до 30 июня 2024 года. За «Фиорентину» в сезоне-2018/19 он провел 38 матчей, десять из которых были «сухими», а ранее выступал за «Тулузу».