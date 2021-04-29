Бывший защитник «Реала» Метцельдер получил условный срок за распространение детской порнографии

Суд Дюссельдорфа наказал бывшего защитника сборной Германии Кристофа Метцельдера условным сроком заключения на десять месяцев за хранение и распространение детской порнографии.

Deutsche Welle сообщает, что экс-футболист избежал тюрьмы, поскольку добровольно признался в том, что отправил 18 файлов (фото и видео) с демонстрацией сексуальной эксплуатации детей трем женщинам по WhatsApp.

В смартфоне экс-защитника дортмундской «Боруссии», «Реала» и «Шальке» было найдено 297 файлов подобного содержания. Метцельдер заявил, что делал скриншоты на свободно доступных веб-сайтах, подчеркнув, что его увлекало «пересечение рамках дозволенного», а не демонстрация сексуальных надругательств. Вдобавок бывший спортсмен попросил прощения у жертв сексуального насилия.

Также Метцельдер отказался от Ордена за заслуги перед ФРГ, который получил за создание фонда помощи социально незащищенным детям в Германии.

За сборную Германии Метцельдер выступал с 2001 по 2008 годы на позиции защитника, сыграв 47 матчей и выиграв серебряные медали чемпионата мира 2002 года и Евро-2008. Профессиональную карьеру он завершил в 2013 году, а затем работал экспертом на нескольких телеканалах.