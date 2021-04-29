Агент Камоцци заявил, что больше не будет консультировать «Спартак» по поводу трансферов

Итальянский агент Франко Камоцци сообщил о том, что больше не будет консультировать московский «Спартак» по поводу трансферов.

«После пяти лет работы консультантом в московском «Спартаке» я решил посвятить себя моей новой компании, которая называется Blacklist, – заявил Камоцци в интервью для FCINTER1908.it – Это были напряженные и особенные пять лет. Я благодарю «Спартак» и его президента за возможность работать в таком престижном клубе. Я счастлив, что помог привлечь тех, кто на данный момент является одними из лучших игроков команды, а также помог избежать покупок футболистов, которые не подходили клубу.

Теперь мы перевернули страницу. Начинается новая профессиональная глава, история, которую еще только предстоит написать».