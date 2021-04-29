Головин признался, что мог этой зимой перейти в клуб АПЛ

Александр Головин рассказал о том, что у него был шанс переехать в Лондон минувшей зимой и выступать в АПЛ.

«Зимой мной интересовался «Вест Хэм», – отметил Головин в интервью для YouTube-канала комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. – Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» – это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперед и его нужно делать».

На продаже Головина в «Монако» ЦСКА в 2018 году заработал 30 миллионов евро. Пропустив первую часть сезона из-за травмы, Александр в текущем чемпионате Франции провел 18 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач.