«Црвена Звезда» в четвертый раз подряд выиграла чемпионат Сербии, завоевав титул досрочно

Белградская «Црвена Звезда» в четвертой раз подряд выиграла чемпионат Сербии.

В 34-м туре команда, которую тренирует Деян Станкович, на своем поле обыграла «Войводину» со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 13-й минуте, когда защитник гостей Синиша Саничанин срезал мяч в свои ворота. На 60-й «Войводина» осталась вдесятером – прямую красную карточку получил защитник Джордже Джурич.

«Црвена Звезда» набрала 98 очков, а у ближайшего преследователя «Партизана» – 86. При равенстве очков у нынешнего лидера все равно будет преимущество по дополнительным показателям.

Обладатель Кубка чемпионов 1991 года выиграл чемпионат Сербии в четвертый раз подряд. Всего у «Црвены Звезды» 32 чемпионских титула с учетом выступлений в чемпионате Югославии и чемпионате Сербии и Черногории.