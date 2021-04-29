Геннадий Орлов: В «Зените» холодно относились к Луческу, он не мог добиться встречи с гендиректором

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением о том, почему Мирча Луческу не смог добиться успеха, работая в «Зените».

Напомним, румынский тренер проработал в российском клубелишь один год (сезон-2016/17) после расставания с донецким «Шахтером».

И вот, что рассказал Орлов в очередном выпуске на своем канале в YouTube:

«Помните, у «Зенита» с Мирчей были сборы в Швейцарии, тогда начали забивать. А потом… Я находился рядом с командой, все видел. В клубе разные работники, и там очень холодно относились к Луческу. Не было такого, как с Виллаш-Боашем, Спаллетти, Адвокатом, что если тренер говорит, то все исполняется. Мирча не мог добиться встречи с генеральным директором, о чем мне рассказывал Спиридон. Была прохлада, и что-то внутри команды не сложилось. Не было той атмосферы в раздевалке, когда один за всех и все за одного. Луческу потерял время».

Добавим, что в данный момент Луческу тренирует киевское «Динамо». В минувшем сезоне его команда выиграла УПЛ, что случилось впервые с 2016 года.