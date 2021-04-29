Рональд Куман: Я так и не понял, почему меня удалили, судье захотелось стать звездой вечера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал свое удаление по ходу матча 33-го тура чемпиона Испании против «Гранады».

Главный арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес показал Куману красную карточку на 66-й минуте. «Барселона» в итоге уступила «Гранаде» на своем поле со счетом 1:2.

«Я так не понял, почему меня удалили, – цитирует Кумана AS. – По словам рефери, я неуважительно повел себя с резервным арбитром. Вот только я не говорил ничего плохого о нем, никого не оскорблял и не делал ничего плохого. Просто невероятно, что они показали мне красную карточку! Возможно, судье просто захотелось стать звездой вечера. Спасибо ему за это.

Понятия не имею, что они собираются записать в протокол. Но если они напишут то, чего я не говорил, мне придется предпринять ответные действия».

Команда Кумана занимает третье место, уступая по личным встречам «Реалу» и упустив возможность стать лидером чемпионата. Первое место сохранил за собой «Атлетико», у которого 73 очка. У «Барселоны» и Королевского клуба – по 71.