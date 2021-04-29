«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в первом матче полуфинала Лиги Европы

Первый матч ½ финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Арсенал» завершился поражением лондонского клуба – 1:2.

В составе победителей по голу забили Ману Тригерос и Рауль Альбиоль. У «канониров» с пенальти отличился Николя Пепе.

Отметим, что обе команды доигрывали поединок в меньшинстве. На 57-й минуте с поля был удален хавбек «Арсенала» Дани Себальос, а на 80-й – полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу.

Добавим, что ответный матч команды проведут 6 мая в Лондоне. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 мск.

Лига Европы. Полуфинал