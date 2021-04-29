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29 апреля 23:55
автор: Виктор Шарафудинов

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» в первом матче полуфинала Лиги Европы

Унаи Эмери переиграл бывшую команду благодаря голу центрального защитника.

Первый матч ½ финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Арсенал» завершился поражением лондонского клуба – 1:2.

В составе победителей по голу забили Ману Тригерос и Рауль Альбиоль. У «канониров» с пенальти отличился Николя Пепе.

Отметим, что обе команды доигрывали поединок в меньшинстве. На 57-й минуте с поля был удален хавбек «Арсенала» Дани Себальос, а на 80-й – полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу.

Добавим, что ответный матч команды проведут 6 мая в Лондоне. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22.00 мск.

Лига Европы. Полуфинал

Первый матч

«Вильярреал» – «Арсенал» – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 5 Тригерос, 2:0 – 29 Альбиоль, 2:1 – 73, пенальти Пепе.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Марио Гаспар, 70), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 80), Парехо, Капу, Тригерос (Мойсес Гомес, 81), Чуквуэзе, Жерар Морено, Пако Алькасер (Коклен, 46).

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Мари, Холдинг, Смит-Роу, Парти, Эдегор (Мартинелли, 63), Джака, Пепе, Себальос, Сака (Обамеянг, 85).

Предупреждения: Пау Торрес (37), Себальос (44), Парти (57), Капу (67), Обамеянг (90).

Удаления: Себальос (57), Капу (80).

источник: «Советский спорт»
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