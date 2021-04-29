«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первой полуфинальной встрече Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над итальянской «Ромой» с результатом 6:2.

Португальский полузащитник хозяев Бруну Фернандеш открыл счет на девятой минуте после передачи Эдинсона Кавани, но затем римляне добились перевеса 2:1. На 15-й Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Поля Погба, а затем мяч в ворота Давида Де Хеа переправил Эдин Джеко, замкнув прострел все того же Пеллегрини.

Однако в итоге «МЮ» победил с крупным счетом, забив пять голов во втором тайме. Кавани сделал дубль, отличившись на 48-й и 64-й минутах, а на 71-й свой второй гол за вечер забил Фернандеш, реализовав пенальти, который заработал уругвайский нападающий. На 75-й Погба забил головой после розыгрыша углового, а на 86-й Мэйсон Гринвуд отличился после длинного паса Кавани.

Стоит отметить, что Фернандеш, сделав дубль, записал на свой счет еще и две результативных передачи.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека в первом тайме сделал три вынужденные замены. Травмы один за другим получили полузащитник Жордан Верету, вратарь Пау Лопес и фланговый игрок Леонардо Спинаццола.