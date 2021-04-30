Поль Погба: «Манчестер Юнайтед» добился положительного результата, но еще ничего не кончено

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал крупную победу своей команды над итальянской «Ромой».

Английский клуб на «Олд Траффорд» добился победы 6:2. Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.

«Мы добились положительного результата, но еще ничего не кончено, – заявил Погба в интервью для BT Sport. – Нам нужно оставаться сосредоточенными и провести в Риме хорошую игру с таким же настроем.

В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два гола. В перерыве мы сказали себе: «Давайте действовать правильно, давайте делать простые вещи». Главный тренер хорошо с нами поговорил, и мы били мотивированы забить как можно больше мячей».

После первого тайма манкунианцы уступали 1:2.