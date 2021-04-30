Микель Артета: Я уверен, что у «Арсенала» есть шанс выйти в финал Лиги Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в первой полуфинальной игре Лиге Европы.

Лондонский клуб проиграл в Испании «Вильярреалу» со счетом 1:2.

«Мы не хотели здесь проигрывать, но с учетом развития этого матча, придется принять результат, – рассказал Артета в интервью для BT Sport. – Если мы должны были проиграть, то это лучший результат, которого мы могли добиться.

Два тайма получились совершенно разными. В первой половине игры было очень много моментов, когда мы не были собой. Мы плохо контролировали мяч, у нас не было желания атаковать штрафную и создавать угрозы. Во втором тайме все было иначе.

Букайо Сака играет здорово в нынешнем сезоне, но нам нельзя всегда зависеть от него. Бернд Лено был хорош, когда при счете 2:0 в их пользу не позволил забить Жерару Морено.