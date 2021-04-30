Оле-Гуннар Сульшер: Я не чувствую, что дело сделано

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер не считает, что его команда уже гарантировала себе выход в финал Лиги Европы.

В первой полуфинальной встрече манкунианцы разгромили «Рому» с результатом 6:2, хотя после первого тайма уступали 1:2.

«Я не чувствую, что дело сделано, хотя мы проделали хорошую работу, – отметил Сульшер в послематчевом интервью для BT Sport. – Мы сыграли хорошо, но мы знаем, что «Рома» – это сильная команда.

Они забили два гола, использовав два шансы, которые мы им подарили. Это были детские ошибки, которые нельзя допускать на таком уровне.

Второй тайм в нашем исполнении был очень хорош. Мы проявили характер и не потеряли голову».