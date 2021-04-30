Унаи Эмери: В пользу «Арсенала» неправильно назначили пенальти

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери заявил, что судьи ошибочно назначили пенальти в ворота его команды в домашней игре против «Арсенала».

При счете 2:0 в пользу испанской команды Букайо Сака упал в штрафной хозяев после контакта с ногой с Ману Тригероса, и португальский арбитр Артур Соареш Диаш назначил 11-метровый, который реализовал Николя Пепе.

«У нас были шансы забить третий гол, и в этом заключался наш план, – цитирует Эмери сайт телекомпании BBC. – В пользу «Арсенала» неправильно назначили пенальти. Нарушения не было.

Мы заслужили эту победу. В ответном матче мы будем играть по такому же плану. Будем стараться контролировать мяч и попытаемся проявить наши лучшие качества».

Ответная игра пройдет в Лондоне 6 мая.