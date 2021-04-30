Паулу Фонсека: «Рома» потеряла трех важных игроков, а во втором тайме нам не хватило характера

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека попытался объяснить причины крупного поражения своей команды на «Олд Траффорд» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы были хороши в первом тайме, но после перерыва не справились с давлением, – рассказал Фонсека в интервью для Sky Sport Italia. – Мы потеряли трех игроков из-за травм, и у нас больше не было замен. Амаду Дивара и Крис Смоллинг мучились, но я не мог их заменить.

Это очень тяжелое поражение. Трудно объяснить, почему после такого хорошего первого тайма мы вышли на вторую половину без агрессии, допустили так много ошибок и постоянно оставляли сопернику свободное пространство.

Когда они забили третий мяч, у нас не хватило характера подняться на ноги. Не думаю, что проблема была в тактике, ведь в первом тайме мы практически ничего не позволяли создавать у своих ворот. Мы потеряли трех важных игроков, а во втором тайме не хватило характера и силы духа – вот в чем причина».

Ответная игра пройдет в Риме 6 мая.