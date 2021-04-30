The Sun: Летом Коутиньо перейдет из «Барселоны» в «Эвертон»

Британская газета The Sun утверждает, что ближайшем летом Филиппе Коутиньо вернется в Ливерпуль и со следующего сезона будет выступать за «Эвертон».

Источник утверждает, что клуб АПЛ заплатит «Барселоне» 35 миллионов фунтов за переход 28-летнего бразильского полузащитника, а главный инициатор трансфера – итальянский тренер мерсисайдцев Карло Анчелотти.

Коутиньо провел за «Ливерпуль» 201 матч с 2013 по 2018 годы, забив 54 мяча и сделав 45 голевых передач. «Барселона» приобрела полузащитника за 135 миллионов евро, однако он так и не смог проявить себя в каталонском клубе.

В прошлом году бразилец вернулся к сине-гранатовым после аренды на один сезон в «Баварию». Записав на свой счет два гола и два ассиста в 14 встречах, Коутиньо в конце декабря получил тяжелую травму колена и с тех пор больше не играл за команду Рональда Кумана.