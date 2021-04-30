Роман Широков: Считаю, что ЦСКА не попадет в еврокубки по итогам текущего сезона

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков оценил шансы армейского клуба выйти в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

После 27 туров РПЛ подопечные Ивицы Олича занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на шесть очков. Идущий четвертым «Рубин» имеет в своем активе столько же очков, что и красно-синие, однако опережает соперника по дополнительным показателям.

– У Олича еще есть матчи с прямыми конкурентами, ЦСКА всегда славился тем, что побеждал, когда не верили в команду, славился своим духом. Но мой прогноз, что в еврокубки команда не попадет. Состав наигран, схема понятна. Требовать от Олича чего-то за месяц странно, тем более, на фоне травм. Хотя, наверное, думали, что эмоционально команда встрепенется, – приводит слова Широкова «РБ-Спорт».

В последних трех турах чемпионата России ЦСКА сыграет два домашних матча с «Уфой» (1 мая) и «Краснодаром» (8 мая), а также отправится в гости к «Динамо» (16 мая).