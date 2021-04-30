Альбиоль, Кавани, Пепе и Фернандеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первых полуфинальных матчей Лиги Европы.

Отметим, что список номинантов вошли два игрока «Манчестер Юнайтед» – полузащитник Бруну Фернандеш, а также форвард Эдинсон Кавани. Оба футболиста записали на свой счет два гола и три результативные передачи в матче с «Ромой» (6:2).

Также на награду претендуeт центральный защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль и нападающий «Арсенала» Николя Пепе. Испанец и француз отличились по одному забитому мячу. В матче между их командами победу одержал представитель чемпионата Испании со счетом 2:1.