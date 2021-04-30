Вячеслав Малафеев: В матче между «Зенитом» и «Локомотивом» больше читается ничейный результат

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб на своей домашней арене примет «Локомотив».

Напомним, что игра запланирована на 2 мая. Начало встречи – в 19:00 мск.

– Эта игра интересна не только с точки зрения турнирного положения, но и в этом матче сыграют две сильнейшие команды чемпионата на данный момент. Мотивация у обеих команд очень высокая. Думаю, мы увидим бескомпромиссный футбол. Я считаю, что «Локомотив» не захочет сбавлять темп. Больше читается по этому матчу ничейный результат. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы «Зенит» победил, – цитирует Малафеева «Спорт день за днем».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 58 очков. «Локомотив» располагается на второй строчке с 52 очками. В случае домашней победы, петербуржцы досрочно возьмут чемпионство.