«Тоттенхэм» в ближайшее время продлит контракт с Соном

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин близок к тому, чтобы продлить контракт с лондонской командой.

Как сообщает The Daily Star, действующее соглашение 28-летнего южнокорейца со «шпорами» рассчитано 30 июня 2023 года, однако руководство команды АПЛ рассчитывает как можно скорее прийти к согласию по новому контракту с одним из лидеров коллектива.

Отмечается, что сохранение Сона в клубе может положительно повлиять на решение другого форвард Гарри Кейна остаться в составе лондонцев на следующий сезон. Ранее стало известно, что англичанин готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

Сон выступает за «Тоттенхэм» с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 46 матчах, забил 20 голов и отдал 16 ассистов.