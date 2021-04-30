«Амкар-Пермь» подал заявку на участие в ПФЛ

«Амкар-Пермь» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии», - говорится в сообщении президента ФК «Амкар-Пермь» Валерия Чупракова, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, что предыдущая футбольная команда региона, «Амкар», была признана банкротом и расформирована в 2018 году. Позднее «Амкар» выступал на любительском уровне в Первенстве России среди футбольных клубов третьего дивизиона сезона-2020.

Наивысшими достижениями «Амкара» были четвертое место в чемпионате России сезона-2008 и выход в финал кубка страны в том же году.