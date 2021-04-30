Тен Хаг продлил контракт с «Аяксом»

Нидерландский тренер Эрик Тен Хаг продлил контракт с амстердамским «Аяксом», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист, согласно новому соглашению, будет возглавлять команду до 30 июня 2023 года.

Под руководством Тен Хага «Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов сезона-2018/19, а также Кубок и Суперкубок страны в 2019 году.

В текущем сезоне амстердамский клуб лидирует в нидерландской эредивизи, набрав 76 очков. Для защиты титула (в предыдущем сезоне чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса) «Аяксу» достаточно не проиграть в одном из оставшихся четырех матчей.