Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте стал игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Француз в интернет-голосовании, проводимом на официальном сайте организации, превзошел нападающих Карима Бензема (»Реал») и Анхеля Ди Марию (»ПСЖ»), а также хавбека Кевина Де Брюйне (»Манчестер Сити»).
Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Челси» сыграл в ничью с «Реалом» (1:1) в Мадриде. Канте в той встрече сделал 86% точных передач и был признан лучшим игроком.
источник: UEFA (УЕФА)