ФИФА поддержала бойкот социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

«Этому нет места в футболе и обществе в целом, и мы решительно осуждаем это. Мы верим, что власти и соцсети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, потому что ситуация становится все хуже», - приводит «RT на русском» сообщение пресс-службы ФИФА.

Ранее таким же образом поддержать борьбу против расизма и дискриминации решили английская премьер-лига, Футбольная ассоциация Англии и УЕФА.