Булыкин объявил об уходе из «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил об уходе из московского «Локомотива».

«Сегодня мой последний день работы в Футбольном клубе Локомотив. За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учебой в УЕФА, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России. Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию «Локомотива», а также участвовать в создании женской команды», - написал Булыкин на своей странице в инстаграм.

Добавим, что Булыкин, до того, как стать членом совета директоров железнодорожников, работал советником президента клуба и отвечал за детско-юношескую систему «Локомотива».