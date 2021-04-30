Рашид Рахимов: Если отмотать на полгода назад, изменил бы два момента

«Если сейчас отмотать на полгода назад, изменил бы два момента.

Во-первых, зря пытался снять с ребят ответственность. Футболист должен отвечать за свои действия на поле. Он может допустить ошибку, но ее надо исправить.

Во-вторых, в какие-то моменты жесткость и требовательность были, наверное, чрезмерными. Но в остальных командах это работало. Но уже через неделю осознал, что ситуация сложнее, чем казалась со стороны: опытных игроков вроде достаточно, а лидеров нет», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Рахимова на посту главного тренера «Уфы» сменил Алексей Стукалов.

В турнирной таблице РПЛ после 27 туров уфимцы занимают 14-е место, набрав 20 очков.