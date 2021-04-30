Куман пропустит матчи с «Валенсией» и «Атлетико»

58-летнего главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча ла лиги, об этом сообщает RT, ссылаясь на слова журналиста Жерара Ромеро.
Наставник каталонского клуба пропустит матчи 34-го и 35-го туров чемпионата Испании. 2 мая «Барселона» проведет выездной матч с «Валенсией», 8 мая примет лидера примеры мадридский «Атлетико».
Проиграв на своем поле «Гранаде», «Барселона» упустила возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Кумана осталась на третьем месте с 71 очком.
источник: «RT на русском»