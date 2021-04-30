Российский футбольный союз (РФС) поддержал бойкот социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, что помимо УЕФА и ФИФА подобную акцию поддержали в том числе английская премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии.