Божович – о Николиче: Он умеет подбирать тактику под любую команду

52-летний черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о наставнике московского «Локомотива» Марко Николиче.
— Трудно назвать сильные качества тренера, не работая с ним вместе, мы можем оценивать только результаты. Стоит отметить, что команда Николича хорошо подготовлена физически. Марко готовится к каждой игре индивидуально, подбирая тактику против соперника. Даже «Баварии» было сложно играть против «Локомотива», результат мог быть совершенно другим. Он очень гибкий тактик. Он умеет подбирать тактику под любую команду, — приводит слова Божовича Sport24.
Добавим, что черногорец возглавлял железнодорожников в сезоне 2014/15 годов.
В турнирной таблице текущего сезона РПЛ «Локомотив» располагается на втором месте, набрав 52 очка.
источник: Sport24.ru