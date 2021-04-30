«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Кумана

«Барселона» намерена обжаловать красную карточку, показанную главному тренеру команды Рональду Куману в матче 33-го тура ла лиги, об этом сообщает El Mundo Deportivo.
На 66-й минуте матча «Барселона» – «Гранада» (1:2) главный арбитр удалил нидерландского специалиста с тренерской скамейки сине-гранатовых.
2 мая каталонцы сыграют на выезде с «Валенсией», 8 мая примут лидера ла лиги «Атлетико».
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 71 очко.
источник: El Mundo Deportivo