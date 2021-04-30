Слуцкий – перед матчем «Рубин» – «Динамо»: Это должна быть очень интересная игра

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Это должна быть очень интересная игра, потому что как раз командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются и похожи. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки, — приводит слова Леонида Викторовича пресс-служба «Рубина».

Казанский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. У команды Сандро Шварца столько же очков, с которыми она располагается на седьмой строчке.