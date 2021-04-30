Евдокимов может покинуть «Нижний Новгород»

Как сообщает «Матч ТВ», руководство волжского клуба недовольно ни игрой, ни результатами команды в новом году.

Напомним, в последних двух турах нижегородцы потерпели два поражения - от «Енисея» и прямого конкурента за вторую путевку в РПЛ «Оренбурга».

После 39 туров волжане занимают третье место, дающее право участвовать в стыковых матчах, уступая подопечным Марцела Лички четыре очка.

Лидируют в турнире самарские «Крылья Советов».

Контракт Евдокимова с «Нижним Новгородом» истекает после завершения сезона.