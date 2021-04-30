Дмитрий Сычев: «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник

Экс-нападающий железнодорожников Дмитрий Сычев оценил шансы на победу московского «Локомотива» в предстоящем матче.

— Думаю, «Локомотив» вполне способен отсрочить «Зениту» праздник. Команда сейчас на ходу. Пускай она играет на выезде, но ей по силам добиться успеха в Питере. Для интриги это будет идеальный расклад. Однако наверняка футболисты «Зенита» думают по-другому, так что посмотрим. Что касается гонки со «Спартаком» за второе место, то тут «Локомотив» пока фаворит, — цитируют Сычева «Известия».

Команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 58 очками. У красно-зеленых 52 очка, и они занимают второе место.