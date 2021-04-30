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30 апреля 21:15
автор: Артем Спиридонов

Зотов – перед матчем «Рубин» – «Динамо»: Нужно реабилитироваться перед болельщиками

В матче 27-го тура РПЛ казанцы на своем поле уступили «Краснодару» со счетом 0:1.

31-летний футболист казанского «Рубина» Георгий Зотов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России.

— Вся команда готовится только к победе. Предыдущую игру неважно сыграли и проиграли дома, нужно реабилитироваться перед болельщиками. И в турнирном плане очень важная игра, поэтому все настроены по-боевому. У них амбициозная команда, которая тоже рвется в еврокубки. Конечно, будет тяжелый матч, — передает слова защитника казанского клуба пресс-служба «Рубина».

Матч «Рубин» – «Динамо» состоится 1 мая в 14:00 мск.

Команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место в турнирной таблице с 46 очками. У московского клуба столько же очков и седьмое место.

источник: ФК «Рубин»
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