Геннадий Орлов: Административный ресурс всегда был, в нашей системе так устроено

«Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.

Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться. Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламентуКарасев также должен быть отстранен. Но Карасев судит матч «Зенит» — «Локомотив». Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.

Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», — сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) полузащитник армейцев Ильзат Ахметов был удален за фол против Александра Соболева.