Чепчугов тренируется с молодежной командой «Енисея»

Гендиректор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал о возвращении экс-голкипера московского ЦСКА Сергея Чепчугова в красноярскую команду.

— Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой, — цитирует Ивахова «СЭ».

Играя за «Енисей», Чепчугов два раза становился лучшим вратарем второго дивизиона, а в составе московских армейцев он трижды выигрывал чемпионат России.