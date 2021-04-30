Руслан Нигматуллин: Не вижу, что «Зенит» может легко обыграть «Локомотив»

Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча.

— Как мне кажется, учитывая силу обеих команд, наиболее напрашивающийся результат — ничья. Я не вижу здесь фаворита. Не вижу, что «Зенит» может легко обыграть «Локомотив». После зимней паузы «Локо» набрал ход и обыгрывает одну команду за другой. «Зениту» осталось немного, чтобы подтвердить статус чемпиона, но вряд ли он сделают это в матче с «Локомотивом», — передает слова Нигматуллина телеканал «Матч ТВ».

Питерский «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. У подопечных Марко Николича 52 очка и второе место.