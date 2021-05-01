«Лейпциг» обыграл «Вердер» в дополнительное время и вышел в финал Кубка Германии

Основное время матча закончилось безголевой ничьей.
В первом тайме дополнительного времени на 93-й минуте гости открыли счет: мяч забил корейский нападающий Хван Хи-Чан.
Однако бременцы смогли отыграться: ошибку обороны «Лейпцига» подкараулил Леонардо Биттенкурт.
Матч шел к серии пенальти, но на последних секундах дополнительного времени Эмиль Форсберг принес победу подопечным Юлиана Нагельсманна.
В финале «Лейпциг» сыграет с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) - «Хольштайн», который состоится завтра.